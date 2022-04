Guillaume DE WELLE

Issu d'un cursus en école d'ingénieur généraliste Option Génie Electrique, j'ai pu, lors de mon parcours, effectuer divers stages de durées variant de 2 à 8 mois. Le dernier en date (stage de fin d'études de 8 mois), s'est déroulé au sein de PHIBOR Entreprises, filiale du groupe Vinci Energies.

J'ai eu pour objectif d'assister le chargé d'affaire sur une construction d'immeuble de bureaux (51000 m²) où notre équipe assurait la réalisation du lot "électricité" (Courant fort / Courant faible).



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en bureau d'études, en tant que technico-commercial ou consultant. Durant mon parcours j'ai pu acquérir et développer des compétences/connaissances techniques et relationnelles/managériales que je souhaiterais faire valoir au profit d'une entreprise du domaine de l'électricité. N'hésitez donc pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur moi.