Guillaume DELBAC

Mes 20 années d'expériences en tant que sapeurs pompiers formateur, mes 10 années en tant que chef de poste en sécurité incendie et mes 7 années en tant que formateur SST font de moi un professionnel compétant et reconnu dans les domaines de la prévention des risques, du secourisme et de la sécurité incendie.

Je viens, depuis mars 2013, de crée ma société de formation en auto entreprise.

Je vous propose mes services en tant que formateur dans le domaine du secourisme (SST initiale et MAC, défibrillateur) et incendie ( extincteurs, EPI, ESI, évacuation, Manipulation d'un SSI, port de l'ARI...). Je possède tout le matériel nécessaire pour encadrer une formation SST (les 3 mannequins, 1 peau de visage par élève, défibrillateur et patch, outils pédagogiques pour cas concret...)

Je possède aussi pour les formations incendie des extincteurs A3F et CO2 ainsi qu'un bac à feu écologique.

Je me déplace sur toute la région Lyonnaise (Ain, Rhône, Nord Isère, Loire...).

