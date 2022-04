Guillaume DELCLOS

Diplômé Ingénieur Génie Civil par l’apprentissage et spécialisé dans le Contrôle Technique Construction, je suis à la recherche d’un poste de chargé d’affaires ou de diagnostiqueur Immobilier. Fort d’une expérience de trois ans au sein de Bureau Veritas et d’un an chez BTP Consultants, j’ai entamé une reconversion professionnelle dans le domaine du cinéma. Par la suite j'ai eu la chance d'exercé 2 ans comme conseiller location location au sein de LAFORET Versailles. Je souhaite aujourd’hui reprendre une activité professionnelle stable et retrouver des responsabilités dans le domaine de la construction qui fut ma première passion.



Au cours de mes trois années d’apprentissage et de mon expérience chez BTP Consultants, j’ai pu approfondir mes compétences, particulièrement dans les domaines de la solidité des structures, de la sécurité incendie et de l’accessibilité aux personnes handicapées. J’ai eu l’occasion d’être en charge de multiples et diverses affaires comme contrôleur technique et diagnostiqueur immobilier. Mes deux années dans le cinéma m’ont également permis de développer grandement mes compétences relationnelles. Enfin, ces deux dernières année dans l'immobilier m'ont permis d'élargir mes connaissances et compétences, à la fois commerciales et relationnelles.



Mes compétences :

Autocad

Accessibilité des personnes handicapées

Résistance des matériaux

Sécurité incendie

Dimensionnement béton armé

Relation clientèle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Graitec Advance Structure