Guillaume DELEBARRE

Consultant en agence de communication, je suis en charge du développement, du suivi, de la gestion et de la négociation de l’ensemble les contrats, mais aussi de la mise en place de tous les projets (du brief à la réalisation finale).



J'offre, à mes clients, des produits et des services créatifs haut de gamme.

Je leur transmets mon savoir-faire et mes conseils dans l’approche de la communication interne et externe.

Mon goût du challenge, mon sens relationnel, mon esprit d’analyse, mon expérience et mon autonomie sont les atouts que je souhaite mettre au service d’une structure capable de relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Publicité