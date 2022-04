Guillaume DELECOUR

20 années d'expériences en management de force de vente et de réseaux de distribution.



Ce sont les hommes et les femmes qui font la richesse d'une entreprise. Ensemble nous construisons l'avenir et la pérennité de celle-ci.



Compétences clés :

Animer les équipes, développer le business et les résultats.

Très bonne maîtrise du secteur du retail au niveau intégré, franchisé et indépendant sur tous les formats de magasin.

Formation, coaching et training



A l'écoute, construisons ensemble notre réseau...



Mes compétences :

Management d'équipe

Management commercial

Animation de réseau

Achats

Merchandising/Marketing

Directeur Régional

Direction commerciale