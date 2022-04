Guillaume DELETETE

Je m'appelle Deletête Guillaume , j'ai 21 ans , je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique ainsi qu'un BTS Domotique je suis actuellement à la recherche d'un travail dans les domaines de la Domotique ou de l'industrie électrique.

Au cours de ma formation, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage qui m’a permis de développer ma polyvalence et mon autonomie. En effet, j’ai pu, non seulement intervenir sur de la pose de volets électriques, mais aussi sur de l’installation et de la programmation d’alarmes anti-intrusion mais je cherche aussi dans d'autre domaine de la Domotique ou de l'électricté.

De plus ma curiosité me pousse à me tenir régulièrement informer des dernières innovations.