Guillaume DELHOMMEAU

J'aime participer à l'expansion d'une entreprise, mettre à profit mon savoir-faire dans un contexte de économique de plus en plus exigeant.

Mes années d'expériences et ma connaissance du commerce m'ont permis de mettre à profit mes qualités relationnelles et mon sens de l'écoute.

D'autre part j'ai pu parfaire mes aptitudes managériales dans différents contextes humains.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office