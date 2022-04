Guillaume DELLA SCHIAVA

Je suis le co-fondateur d'A-BLOK, une agence artistique spécialisée dans les nouvelles technologies musicales, visuelles et interactives.

De la conception à la performance live, nous proposons des solutions innovantes pour mettre en scène vos projets de communication et d’animation événementielle.

A-BLOK est membre du Club Des Prestataires de l’ANAé et du SNES.





I'm CEO of A-BLOK, an artistic agency specialized in new musical, visual and interactive technologies.

From concept to live performance, we offer innovative solutions to fit your communication and event projects’demands.

A-BLOK is a member of Club Des Prestataires de l’ANAé (french association for events) and of SNES.