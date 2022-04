Bonjour,



Après avoir acquis des connaissances dans le milieu de l'informatique avec l'acquisition d'un BTS Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services, je me suis dirigé en Licence Professionnelle Commerce option vente de solutions informatiques, dans le but de posséder une double compétence, et ainsi être Technico-Commercial.



Je suis étudiant au CFA UTEC d'Emerainville, qui propose des formations en alternance. Actuellement, je recherche une entreprise susceptible de m'accepter en tant qu'alternant, ou stagiaire, pour pouvoir valider ma formation, et si possible, être inséré dans le secteur professionnelle par la suite.



La possibilité de pouvoir travailler dans une société me permettrait alors de mettre en œuvre de manière concrète les connaissances acquises lors de ma formation Commerce et de les enrichir par des compétences théoriques et pratiques issue du monde professionnel.



Motivé et rigoureux, je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire, pour vous rencontrer et vous présenter ma candidature.



Cordialement,



Guillaume DELMAS



Mes compétences :

SQL

Python Programming

Microsoft Windows

Linux

AutoIt

Gestion de projet

C/C++

Microsoft Office

Conception UML

Test unitaire