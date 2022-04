Guillaume DELOFFRE

CERESIL réalise la maintenance des installations de manutention céréalières, nous développons également une activité sur les industries de carrières, les cimenteries, les industries agro-alimentaires humaines et animales.



CERESIL est capable d'intervenir sur les domaines :



* de la maintenance curative, préventive et prédictive des silos céréaliers.

* de la conception des installations de manutention.

* de la mise en place des chantiers, gestion des fournisseurs et parfait achèvement.







Mes compétences :

Conception d'installations de manutention céréaliè

Maintenance préventive, curative et prédictive