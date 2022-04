Guillaume DELOGE

Thélem est acteur un majeur de l’assurance de biens et de personnes, en forte progression ces dernières années.



Cette compagnie indépendante s’appuie sur la richesse de son expertise, sa proximité envers ses sociétaires, le dynamisme de ses 1100 collaborateurs et intermédiaires.



Thélem possède un réseau de point de ventes de 268 agences, 240 courtiers et de partenaires principalement implantés sur les régions du Centre et du grand Ouest de la France.