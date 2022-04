Guillaume DELON

Je suis, depuis mi-septembre 2011, à la recherche d'un emploi. Je cherche un poste d'assistant comptable. J'ai effectuer des stages dans le cadre de mes études (BTS CGO) au sein de cabinet comptable, CDER et FARMA Conseils, dans le cadre de formation pôle emploi, Centre E.Leclerc (service comptabilité).



Polyvalent, dynamique, ayant un bon relationnel et investit dans son travail.



Je suis apte à faire les enregistrements comptables courant, le bilan, le compte de résultat. Les déclarations fiscales et sociales ainsi que les préparations de paies.



Concernant les langues, en anglais, j'ai un niveau notion.



Concernant mes loisirs, je pratique le basket en compétition, je vais souvent au cinéma.



Je suis disponible pour tout entretien ou complément d'information que vous jugeriez nécessaire.



Cordialement