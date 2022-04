Guillaume DELPORTE

Aujourdʼhui diplômé dʼun master en écologie, je me suis intéressé durant mon parcours et à travers mes stages, aux organismes utilisés en tant bio-indicateurs, ainsi quʼau suivi de populations dʼinvertébrés dans différents contextes (requalification de terres agricoles, changement de pratiques, évaluation de produits phytosanitaires). Cela mʼa permis de travailler sur des programmes aux enjeux divers et variés (écologique, économique, sociaux, etc.), dans de nombreux domaines (diagnostic des pollutions, bio-remédiation, gestion de la biodiversité).



Jʼai ainsi développé des compétences sur les lombriciens, carabidae, odonates et lépidoptères, ainsi que sur quelques autres ordres (hyménoptères, diptères, hétéroptères...) ou familles dʼinsectes.



Je suis également depuis trois ans une formation en ornithologie, afin de diversifier mes compétences, et fait parti de l'association du GON (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais). Je me suis d'ailleurs investi à cette occasion par la création et la gestion de la plateforme de formation en ligne.



Je pratique aussi la photographie depuis quelques années. J'ai commencé avec la photo naturaliste (en particulier des arthropodes), et développe depuis quelques temps des services à destination des particuliers (shooting, portrait).



Mes compétences :

Ecology

Bureautique

Statistics

Entomology

Ornithologie