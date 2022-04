Guillaume DEMARET

Depuis la création du BE je me suis spécialisé dans la négociation de contrat de chauffage plus particulièremnt en délégation de service public (DSP)avec de belles réussites

Un autre axe de développement la mise en place de schéma directeur de réseau de chaleur (référenciel de l'ADEME) suivant une procédure et des outils adaptés.



mes autres domaines d'activité :



Diagnostics, pré-études, études de faisabilité et avant-projets, assistance à maître d’ouvrage, conduite et réalisation de projets, conseil et audit (technique et financier) dans le domaine de l'énergie (production chaleur et électricité, distribution et utilisation) et de l'environnement.



Réseau de chaleur : études, suivi de travaux, mise place de l’exploitation, extensions… du micro réseau aux réseaux urbains avec cogénération (moteur, TAG, TAV).



Etude de faisabilité de projets techniques (chaufferie, cogénération,…) :



• Etude, chiffrage des travaux et de l’exploitation

• Réalisation de business plan (Cash flow + calcul de TRI ou création de valeur).

• Recherche de subventions.

• Analyse des risques et opportunités.



Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’exploitation d’installation de production et de distribution de chaleur avec ou sans cogénération :



• Mise en place (gestion technique, installation, main d’œuvre et combustible)

• Négociation des approvisionnements combustibles (gaz, bois, Fuel, charbon,…)

• Contrôle et suivi (technique et financier).



Conseils en orientation énergétique et audits énergétiques :



• Caractérisation et modélisation d’installations existantes,

• propositions de solutions d’améliorations,

• comparaisons technico financières intégrant l’exploitation sur des installations de chauffage (logements, hôpitaux, industrie, collectivités, tertiaire…) ou de process industriels,

• recherche de subventions (ADEME, CEE, crédits d’impôts, …),

• impact environnemental.



Audit technique et financier de sites énergétiques (production, distribution, utilisation) et d’utilités industrielles

Animation des équipes d’audit : techniques, juridiques et financières.



Assistance au management: direction, organisation, transfert de compétence,



Mise en place de politique de réduction des coûts (Energie, sous-traitance, achat, personnel…).



Gestion des risques : analyse et traitement (technique, assurances).



Mes compétences :

Cogénération

Gaz

Bois

DSP

Conseil

Environnement