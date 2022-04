Guillaume DENAUD

Bonjour,

Je suis Guillaume, je vis à Nantes. Passionné par l'illustration, je travaille comme graphiste dans le prêt-à-porter enfant, et plus précisément pour Little Marc Jacobs.

J'aime dessiner, beaucoup. Rarement rassasié, je continue mon activité en tant qu'indépendant. Cela me donne l'occasion de travailler sur des projets qui me tiennent à coeur.



Pour les curieux, voici l'adresse de mon site:

www.danslesdents.com



Mes compétences :

Dessin

Dessin textile

Édition

Graphisme

Illustration

Photographie

Sérigraphie

Textile

Adobe Photoshop