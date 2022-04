Guillaume DENISE

Issu d’une école de commerce et fort d’une importante expérience à l’étranger j’ai acquis un profil de commercial. Le contact avec le client est toujours une experience qui peut s’avérer enrichissante. Une bonne vente est pour moi une transaction qui se termine par un client satisfait.

Toujours sensible à notre environnement et à l’avenir, je souhaite maintenant travailler pour une entreprise ayant une étique et un comportement plus durable.



Mes compétences :

Réactivité

Adaptabilité

Vente directe

Aisance relationelle

Techniques de vente

Administration des ventes

Mobilité internationale