Guillaume DEPAEMELAERE

Bonjour !



Vous possédez un site web dont vous aimeriez booster le trafic et le chiffre d'affaires qui en découle ? Il vous faut optimiser le contenu et la structure de vos pages, les adapter aux requêtes attendues par les internautes et les moteurs de recherche. C'est un travail pointu qui demande des connaissances et du temps que vous ne possédez peut-être pas !



Quelle chance ! Vous avez croisé mon chemin. Mon rôle ? Vous positionner dans les hautes sphères de Google, enrichir et sublimer votre site, et transformer l'essai ! Vos pages rédigées selon le principe du copywriting inciteront vos visiteurs à acheter vos produits ou faire appel à vos services.

Amoureux des mots, voltigeur des tournures, passionné par la vie, c'est avec le sourire que j'aiderai votre projet / business à atteindre des sommets !



Côté stratégie, je vous propose d'auditer votre site afin de vous recommander la meilleure stratégie de gain de trafic. Cela passera le plus souvent par la restructuration de tout ou partie du site, et la refonte de vos contenus pour les adapter au web 2020.0 !



En rédactionnel, vous serez séduit par mes :

- Articles d'actualité ou de blog,

- Contenus de fond informatifs (générateurs de trafic)

- Pages web fixes type « à propos »

- Newsletters

- Fiches produits de site e-commerce

- E-books

Je dispose également d'expérience pour la conception-rédaction de supports papier ! Plaquettes, flyers, lettres à vos clients, n'hésitez pas à me faire part de votre souhait.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Réseau

Google Adwords

Google analytics

Rédaction web

Audit informatique

SEO

Rédaction de contenus