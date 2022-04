Guillaume DEPAIFVE

Artlabs est un laboratoire d'impression Fine Art qualité Digigraphie et atelier d'encadrement, vous permettant d'imprimer vos fichiers numériques, photographies, illustrations, reproduction, sur une sélection des plus beaux papiers Fine Art (Hahnemühle, Awagami, Canson, Arches, Epson) avec la possibilité de les encadrer pour une parfaite mise en valeur, contre-collage, caisse américaine, cadre bois ou alu, prêt à encadrer, passe partout, verre musée, standard ou sur mesure, tous formats… pour vous, vos clients ou la réalisation d’une exposition.



Pour plus de détails sur notre société et nos services, vous pouvez visiter notre siteArray, et même télécharger notre catalogue produit, vous pouvez aussi nous faire des demandes de devis pour tous vos projets d’impression, d’encadrement ou d’exposition.



Pour les professionnels de l’image, nous offrons une remise de 8%, en vous inscrivant sur notre siteArray et en m’envoyant un mail avec un lien vers votre site ou N° de Siret, pour vous en faire bénéficier.



Nous produisons à la demande en France, près de Nantes, en moyenne dans la journée pour le Fine Art et sous 5 à 10 jours pour les encadrements, et nous livrons partout en France et en Europe.



Testez-nous pour (re)découvrir votre travail sur papier ou en encadrement et vous rendre compte de la qualité de notre travail, afin de démarrer un long partenariat.



Téléchargez notre catalogue produit sur https://drive.google.com/file/d/0B1OAQT5z-PaSSEpiRWtyRzZjQUE/view?usp=sharing



Mes compétences :

Impression numérique

Photo

Technique

Manufacturing

Lean

Industrie

Production

Imprimerie

Qualité

Façonnage