Guillaume DEPLANTE

Actuellementn je suis éducateur technique spécialisé en maroquinerie, je prends en charge de jeunes adultes en difficulté sociale en leur apprenant des techniques de travail afin qu'ils puissent s'inserer dans le monde professionel.De plus, je faits de la gestion de planning et des suivis de dossiers.

Avant d'inculquer mon métier à des jeunes, j'étais moi-même maroquinier, je rélisais et vendais des modèles originaux.

Charpentier-couvreur de formation, j'ai eu mon diplome au sein des Compagnons et cette expérience m'a permis d'obtenir, ensuite, un diplome de charpentier de marine traditionnelle.

Aujourd'hui, j'ai la conviction de devoir diriger les pas vers une activité qui puisse allier mes compétences techniques et humaines et un environnement de travail plus dynamique et valorisant.

Riche d'expériences dans des domaines aussi divers que le bâtiment, l'artisanat et l'industrie, je cherche à mettre à profit ma grande capacité d'adaptation et mes années d'expériences humaines et professionnelles.



Mes compétences :

Artisanat

Bâtiment

Compétences Techniques

dynamique