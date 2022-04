Guillaume DEROCHE

La lumière est partout et tout est lumière, je ne fais pas seulement de l’éclairage... Je conçois l’émotion, l’harmonie et la beauté... Je suis créateur de lumière.

J’ai participé à la création de l’agence Maclary (Marseille), travaillé chez Aric et puis chez Zumtobel.

J’ai ensuite étudié les traditions Asiatiques et j’ai créé un Dojo avec ma femme près d’Aix en provence où j’ai pratiqué le Shiatsu pendant 20 ans, ce que je fais encore à l’occasion...

Le lien entre pensée sino-japonaise et la conception lumière est évident, l’ombre et la lumière (1ère définition du Yin/Yang), l’énergie (terme définissant le Ki) et le bien-être visuel influant sur le bien-être tout court.

Le respect des lieux, de l’environnement et des personnes, c’est un langage commun aux 2 univers.



Mes compétences :

Mise en Lumière, installations

Led, design, techniques