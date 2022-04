Guillaume DERRIEN

Grâce à une expérience de plus de 2 ans en tant que Responsable Logistique, j'ai acquis des compétences dans la :



→ Gestion des stocks et des flux : inventaires, réassorts, agencement et organisation interne

→ Gestion des expéditions : préparation et suivi des commandes, gestion du SAV

→ Gestion de la logistique : tenu et mise à jour de tableaux de bord de rentabilité et coûts logistiques, gestion des transporteurs, mise en place d’actions commerciales et logistiques, rédaction de procédures



D'autre part grâce à ma formation universitaire, je dispose de compétence dans les domaines suivants : Marketing, NTIC, étude de marché.



Je suis polyvalent, autonome, rigoureux, synthétique, dynamique et sociable.



Mes compétences :

autonome

dynamique

Polyvalent

Sociable

Synthétique