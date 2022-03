DIRECTION GENERALE DANS LE SECTEUR CULTUREL



Plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'édition, à la tête d'une douzaine de maisons et de groupes d'édition, de diffusion-distribution et de commercialisation du livre m'ont permis de développer un spectre de compétences qui va de la définition stratégique à la gestion opérationnelle au quotidien (avec un penchant pour le business développement et la conduite du changement).