Guillaume DESCHAMPS

Après ma formation aux beaux-arts de Rennes en option communication visuelle et audiovisuelle, j'ai complété ma formation artistique par une formation technique sous la forme d'un contrat de professionnalisation en tant que concepteur intégrateur multimédia.



Je possède les compétences rattachées au domaine du webdesign ainsi une expérience de 4 ans en webagency. Je maitrise la conception et la réalisation de projets web en tout genre, ainsi que la création graphique dans son ensemble, tel que la création d'identité visuelle, de charte graphique et tout support imprimable.



J'attache une importance particulière à l'originalité et l'accessibilité d'un projet.



Voici mon portfolio en ligne :

http://www.guillaumedeschamps.fr



Mes compétences :

Ergonomie web

Mise en page

Création graphique

Suivi de projet

Intégration web

Conception de sites et services web et web mo

Illustration 3D

Webdesign

Ergonomie

Charte graphique

Identité visuelle

Graphisme

Web

Print

Design