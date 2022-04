Guillaume DESFARGES

Engagé dans la marine en tant que mécanicien naval en 1997,j’ai suivi plusieurs formations qui m’ont permis d’accéder au poste d’opérateur de conduite du réacteur nucléaire puis de chef de quart sur l’ensemble électro propulsif nucléaire d’un sous-marin .J’ai intégré depuis la cellule « entrainement et doctrine d’emploi »au profit des équipes de conduite. Je participe également à la mise à jour de la documentation d’exploitation des installations support au système nucléaire .De plus, je peux être sollicité afin d’assurer une expertise technique visant à garantir la sureté du système sur les domaines mécaniques, hydraulique, électrique et nucléaire.







Mes compétences :

Gestion maintenance

Management et formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Chargé d'affaires

Nucléaire