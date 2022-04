Guillaume DESJARDINS

Economiste et gestionnaire,

20 ans d'expérience Hôtellerie - Restauration.



Mars 2012 : ouverture d'un Restaurant d'hôtel.

Resto Entrepôt,Paris Porte de Pantin.



Depuis 2006 : application manager, Alliance Hospitality.



Parcours :

Différentes missions m'ont permis de développer une polyvalence technico-fonctionnelle et de renforcer mes compétences en terme d'assistance en organisation, spécifiquement dans la restauration et l'hôtellerie.

Ma démarche est de développer des activités répondant aux problématiques de formation, de communication, de production et de développement durable notamment dans l'industrie hôtelière.



Mission "Hôtel et Restaurant" : expert PMS / POS et interfaces, installateur, Formateur, administrateur reseau, organisateur, conduite de projet. Hors de mon temps de travail contractuel, je participe à l'ouverture d'autres activités de restauration, notamment par la mise en place technique puis la programmation événementiel et culturel (musique, expo, projection, festival...)



Mission "organisation" : conduites des innovations technologiques, informatiques et sociales, administration, gestion, reporting, audit organisationnel.

Mission "Developpement" : gestionnaire / CHef de Projet au Ministère Education Centrafricain, cellule formation pro.

Mission "RH" : spécialiste de l'organisation du temps de travail, analyse des RH, montage plans de formation, recrutement.

Mission "informatique" : system manager, Chef de service(ex : Sofitel Forum Rive Gauche. 800 chambres, 3 restaurants, 5000m2 de Congrès, 320 salariés).

Mission "Assistance": Bar, Restaurant, Hôtel mais aussi ONG, entreprises ou particuliers... en fonction de leur besoin imminent en Gestion, comptabilité, recrutement, Communication Intranet/Internet, montage dossier de financement pour projets de développement, évaluation de micro-projets pour la création de structure d'accueil et produits touristiques...



Mes compétences :

Administration

Afrique

Audit

Europe

Formation

Hotel

Informatique

Innovation

Internet

Intranet

Musique

Optimisation

Organisation

PMS

Production

Recrutement

restaurant