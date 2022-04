Guillaume DESLANDES

Je me suis orienté dans le domaine de l'efficacité énergétique par goût de la technique afin de pouvoir proposer et réaliser des améliorations pour réduire les consommations énergétiques. J'ai été amené à réaliser des études sur du photovoltaïque, du solaire thermique ou de la biomasse en plus des classiques solutions d'économies d'énergie.



Mon expérience professionnelle se compose de missions en bureau d'études thermiques (audits, calculs RT 2012) et en industrie agroalimentaire (optimisations techniques, réglementations, demandes de CEE, communication).



A titre personnel, je me suis aussi intéressé aux problématiques de l'énergie dans les transports.

J'utilise actuellement une solution à partir d'un véhicule hybride essence/électrique converti au GPL.



Mes compétences :

Economie d'énergie

Efficacité énergétique

Environnement

Développement durable