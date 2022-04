Guillaume DESMORAT

Ingénieur en HSE - sécurité industrielle formé à l'Ecole des Mines de Paris, mon parcours m'a conduit à développer un sens réel de la synthèse et de l'analyse. Formé aux méthodes de recherche, je conçois ma fonction comme celle d'un transmetteur de valeurs et de savoirs au service de la sécurité des personnes et des biens au sein des entreprises.



Riche de ces enseignements et doté d'une réelle capacité d'adaptation à différents milieux professionnels, ce que mon parcours démontre, je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux défis.



Mes compétences :

Analyse de risque

Gestion des risques industriels

Microsoft Office

Gestion de projet

Norme ISO 9001

Arbre des causes

Logiciel Seirich