Guillaume DESPLATS

Diplômé du MASTER MIAGE de Toulouse, j’interviens depuis plusieurs années dans le domaine de la Qualité et de la mise en place et l’amélioration des Systemes de Management de la Qualité.



Actuellement Ingénieur Qualité depuis 5 ans chez AIRBUS, j’ai pu mettre à disposition mes compétences dans plusieurs domaines (Engineering, mais aussi Qualité) et dans différents contextes (Nationaux et Internationaux) aux travers des projets sur lesquels j’ai pu intervenir.



Ma dernière expérience m’a amené à participer à la définition d’un processus stratégique pour l’entreprise cliente, (interview des parties prenantes, analyse du AS-IS et définition du TO-BE processus) puisqu’il avait pour objectif de démontrer la conformité des processus de l’entreprise et de son organisation aux exigences externes (nationales et internationales).



Cette dernière expérience m’a aussi permis développer mes compétences managériales et je souhaiterais au travers de mes expériences futures, pouvoir poursuivre ce développement.





Mes compétences :

Reporting

ISO9001

EN9100

Système de Management de la Qualité

PDCA

Contrôle qualité

AMDEC/FMEA

Amélioration des Processus

Amélioration continue