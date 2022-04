Guillaume DEUSS

Conseiller en stratégie patrimoniale et investissements à destination des chefs d’entreprise et professions libérales.



Spécialiste en cession / transmission d'entreprises. Optimisation fiscale du patrimoine.





A partir de l’analyse de votre patrimoine, nous vous apportons toutes les réponses et solutions possible pour atteindre vos objectifs.



Toute information au : 02 40 47 02 57



Mes compétences :

Conseil

Conseil financier

Finance

Gestion Portefeuille

Ingénierie

Retraite

Transmission

Trésorerie

Vente