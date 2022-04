Guillaume DEVAUX

Diplômé de l’ESSEC, j'ai débuté sa carrière en 2000 chez Mazars et je me suis spécialisé dans l'audit des groupes cotés en intervenant notamment dans le domaine des Media et des Télécommunications (Publicis, Technicolor et Eutelsat). Depuis 2012, j'anime la filière Media en France.



Par ailleurs, je suis responsable de la cellule Financement & trésorerie d’entreprise du cabinet Mazars. Dans ce cadre, Je suis intervenu auprès d'un grand nombre de trésoreries aux problématiques variées (LVMH, SNCF, Alstom ou Schneider par exemple) et contribue à la publication de cahiers techniques et j'organise des événements thématiques.



Mes compétences :

Gestion des risques financiers

Normes IFRS

Audit

Médias