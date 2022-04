Guillaume DHALLEWIN

Cursus Scolaire.



2002 – 2005 :

Cycle Ingénieur à l’Institut National des Sciences Appliquées, INSA de Lyon, au sein du département de Génie Électrique : formation axée sur l’électronique, l’électrotechnique et l’électronique de puissance, l’informatique industrielle et le traitement du signal, l’automatisme et les télécommunications, option : Conversion de l’Énergie Électrique, option transversale : Energies Renouvelables.



2000 – 2002 :

Classe Préparatoire Scientifique (Math Sup, Math Spé) TSI au Lycée Colbert

Parvis Jean Baptiste Colbert 59200 Tourcoing, Tel : 03 20 76 12 00



Juin 2000 :

Baccalauréat STI (Sciences des Techniques Industrielles) - Génie Électrotechnique (mention Très Bien) au LICP (Lycée Industriel et Commercial Privé) de Tourcoing ; 27, rue du Dragon, Tel : 03 20 69 93 60



Juin 1998 :

BEP – CAP Génie Électrotechnique au LICP de Tourcoing.





Compétences et Langues Étrangères.



Informatique :

Microsoft Office 2003, Visio2003, Langage C, Programmation en Assembleur sous « MPLab », Conception de carte sous « Eagle 4.01 », Matlab 6.5, Orcad.



Langues Anglais : TOEIC : 720.

Espagnol : lu, écrit.



Mes compétences :

Electronique

Électronique de puissance

Électrotechnique

Informatique

Informatique industrielle