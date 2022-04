Guillaume DHALLUIN

Etudiant en Tourisme à Gaston Berger (Lille).



Je souhaite m'orienter dans un Bachelor ou une License Professionnelle dans le domaine du commerce, communication, web-marketing et e-commerce.

J'ai le permis B et je suis véhiculé. Je recherche une alternance uniquement dans la région Haut de France.



Pourquoi moi ? Je suis très autonome, assidu et ordonné ! Je suis passionné par l'informatique (plongé dedans depuis tout petit), le tourisme (les voyages, les cultures) et le sens des affaires (commerce en tout genre, communication originale)



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Jimdo

Sony Vegas

Adobe Premiere

Paint

Internet

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe Illustrator