Guillaume DHIOS

Après quelques années d'AMOA auprès de grands groupes (AirFrance KLM, Renault,...), j'ai fait pas mal de gestion de projet web en agence web. Je travaille en indépendant depuis près de deux ans pour des clients qui lancent leur projet startup, autant que pour certaines agences de com en qui ont besoin d'un chef de projet technico-fonctionnel expérimenté et sérieux.



J'accompagne les clients de préférence dans les premières phases de leur projet (audit de l'existant, expression de besoin, conception, rédaction de spécifications fonctionnelles ou de cahier des charges, wireframing...) mais aussi dans les phases de production (recherche de prestataires, pilotage de production, AMOA, recette, évolution applicative...).



Compétences :



Accompagnement de votre métier (AMOA)

Recueil et analyse du besoin, étude de champ de concurrence

Formalisation, conception, recherche de solutions

Rédaction de spécifications technico-fonctionnelles et cahier des charges

Conception des premiers écrans (wireframes, maquettes, approche UX)

Conseils sur les choix technologiques

Recherche de prestataires, gestion d’appel d’offre, aide à la décision

Assistance à maitrise d’ouvrage de manière large (décryptage de docs techniques, investigation technique, mise en perspective, estimation des coûts)

Pilotage de production web/webapp (suivi de projet, interface métier/équipe technique, gestion d’équipe, plan qualité)

Approche qualité (tests et recette)

Audit de site ou d’applications existants



(Formation d'ingénieur E-Business, Consultant Fonctionnel)



Anglais : courant (nombreux déplacements et projets internationaux) TOEIC : 900/990

Espagnol, Allemand : scolaire

Néerlandais : notions



[2002 – 2005] : I.A.A.I. : Institut des Applications Avancées de l’Internet – option e-Business, Titre d'ingénieur délivré par l’ENST-Bretagne(ENST-B) (http://www.enst-bretagne.fr ) et le Groupement des Écoles en Télécommunications (www.get-telecom.fr)



[2001 – 2002] : Licence Professionnelle « Multimédia Internet Webmaster » - Mention Bien

Pôle Universitaire de Gap – Université de la Méditerranée



[2000 – 2001] : Licence Histoire (Programme d’échange ERASMUS) International School of Humanities and Social Sciences - Université d’Amsterdam, Pays Bas



[1998 - 2000] : D.E.U.G. Histoire - Université de Provence - Aix en Provence



[1997 - 1998] : Institut d’Etudes Politiques - Aix-en-Provence



• Métiers : Distribution B2B, eCommerce, Ressources Humaines, Service Client, eMarketing, Industrie pharmaceutique, Transport aérien, Réseau sociaux



• Pilotage et gestion de projet : Estimation et planification, assistance MOA, Suivi de planning, Gestion de groupe de travail, Relation client , Recueil et analyse du besoin, Modélisation de processus, Stratégie de test et qualité, Conduite du changement et formation, Veille stratégique, Veille technologique, Droit des T.I.C. et de la Propriété Intellectuelle



• E-Business : B2B, eCommerce, Optimisation eBoutique, Conversion, Paiement sécurisé, Fidélisation



• Communication : Création graphique, Identité Visuelle, Illustration photographique, Iconographie, Rédaction de synthèse/brief créa, suivi de création avec studio graphique



• Informatique : BDD, Programmation Web, Réseaux mobiles, Sécurité, Cryptologie, Services Web





