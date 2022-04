Guillaume DIALLLO

Ingenieur des Eaux et Forêts de première formation, j'ai été successivement directeur adjoint des Eaux et Forets de Segou, la 4e region économique du Mali( 1979 ), puis 1er directeur des Eaux et Forets du District de Bamako(1979) et Chef de la division Chasse et Parcs nationaux(1983).

J'ai fait ensuite un DESS en gestion de projets de l'entreprise en 1986-1987 à l'IAE de Lille.

Puis j'ai fait l'informatique de l'entreprise au centre EMETO de Paris en 1987-1988.

J'ai beaucoup travaillé dans la gestion de la vie associative depuis plus de 20 ans et c'est à ce titre que je suis Conseiller en gestion associative à la Maison des associations du 12e arrondissement de Paris depuis 2004.

Dans la societé civile j'ai geré pas mal d'association, je suis membre de la citoyenneté des etrangers non communautaires de la ville de Paris, membre du Conseil de quartier de Belleville-St Maur dans le 11e où j'ai residé 19ans. Je suis le Président de MAGNIFICAT, association des catholiques maliens de France, Président de CRAFAM, club de reflexion et d'action en faveur des migrants et encore et encore...

Membre fondateur du centre multimédia AMPPF-BALAZANS de Segou, j'ai eu à formé en informatique 40 jeunes et 40 enseignants en 2009.

Je suis le secretaire chargé des finances, developpement et investissements du Conseil de Base des Maliens de France.



Mes compétences :

Gestionnaire

Gestionnaire de projets

Montage

Montage des projets

Recherche

Recherche de financements