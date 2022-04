Grâce à mes formations et expériences en tant qu'Économie de la construction spécialiste de la maquette numérique et management de projet BIM, je peux apporter mon savoir-faire dans de nombreux domaines avec beaucoup d'adaptabilité et d'ouverture d'esprit.



Mes compétences :

ATTIC+

Revit

ArchiCAD

BIMoffice