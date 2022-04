Guillaume DO

/!\ A L'ECOUTE DU MARCHE -A la recherche d'un poste de Community Manager (idéalement), Chef de projet Web, Account Manager, Data Analyst /!\



Evoluant depuis bientôt cinq ans dans le domaine de la finance, je souhaiterai aujourd'hui explorer de nouveaux horizons, et partir à la découverte du monde digital et de ses métiers.



De nature curieux et motivé à apprendre sans cesse de nouvelles choses, je souhaite à présent évoluer dans un secteur plus vivant et porteur. Ainsi, une carrière dans le secteur du Web et des nouvelles technologies de communication serait pour moi une opportunité de laisser s'exprimer mon côté créatif, d'exploiter mon aisance relationnelle, d'évoluer au sein d'une équipe dynamique, le tout pour atteindre mes objectifs et relever chaque jour de nouveaux défis. De plus, le fait de savoir prendre du recul, être force de persuasion, avoir une certaine capacité à prendre du recul, avoir un esprit analytique et de synthèse me font dire que ces compétences pourraient être de véritables atouts.



Alors si vous avez des opportunités, contactez-moi :)



Mes compétences :

Travail en équipe

Organisation du travail

Formation

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop CS6

Animation de réunions

Études quantitatives

Visual Basic

Gestion de projet

Microsoft Office