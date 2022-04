Guillaume DOLLÉ

Ayant été agent de sécurité incendie en CDD (du 1er juillet au 12 septembre) chez SAMSIC Sécurité sur le site Renault Aubevoye (27), je suis actuellement en recherche d'emploi.



De niveau terminal professionnel, j'ai obtenu un Baccalauréat Professionnel « Sécurité prévention » en 2014 et un Certificat d'Aptitude Professionnelle d’ "agent de sécurité" (équivalent SSIAP1 et CQP) en 2013.

J'ai également acquis avec succès les certificats de compétences de premiers secours en équipe de niveaux 1 et 2.



Assidu et ponctuel, j’ai l’envie et la sérieuse motivation d’obtenir un poste d'agent de sécurité.