Guillaume DOMITILE

Diplômé du Baccalauréat en 2014, je me suis à l'issue engagé dans l'Armée de Terre en tant que Sous-officier spécialité Technicien Supérieur Cellule et Moteur. J'y ai passé 8 ans en effectuant plusieurs missions à travers la France et l'étranger.

J'ai choisi après toutes ces années de me reconvertir dans le domaine Informatique et plus précisément en tant que Technicien Supérieur Système et Réseau.

J'ai donc réalisé une formation à l'AFPA de Frouard de novembre 2021 à septembre 2022.