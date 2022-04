Guillaume DROUARD

Etudiant passionné par l'informatique et les nouvelles technologies, particulièrement par le développement logiciel, j'aime imaginer de nouveaux logiciels innovants.

Je pratique beaucoup de sport pour me défouler, aller courir dehors ou faire de la musculation fait toujours du bien après des heures et des heures devant un écran d'ordinateur.

J'aime être au service des autres afin de leur faire partager mes compétences et j'accepte volontiers qu'ils me fassent part de les leurs.



Mes compétences :

Java

C

Droit Informatique

PHP

CSS

HTML 5

XML

UML

PL/SQL

C++