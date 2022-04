Guillaume DROUIN

Actuellement dans la grande distribution, je posséde une expérience de quatres ans dans le domaine de la vente dont deux années en tant que responsable de rayon stagiaire.



De ce fait, je me permet par la présente, de vous proposer ma candidature au poste de commercial. En effet, j ai l'ambition de découvrir une autre facette du commerce et ainsi de pouvoir m épanouir pleinement dans ce poste.



Dynamique, rigoureux et appréciant particulièrement la relation et l'accompagnement client, je pense être un atout pour votre entreprise. En effet, mes formations et mon expérience professionelle sont en totales adéquations avec votre secteur d'activité et votre envie constante d'évolution.



Fort de mes expériences de ventes et de ma polyvalence, rejoindre votre entreprise et participer à son développement serait pour moi, une belle opportunitée de développement sur le plan professionnel et personnel.



Dans l attente d'une réponse de votre part, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Microsoft word

Microsoft excel

Microsoft power point