Guillaume DRUGMANNE

Attaché de Recherche Clinique assurant le monitoring, la mise en place et les déclarations aux Autorités des études promues par le CHRU de Brest. J'assure la pharmacovigilance des essais sous ma responsabilité. Je participe également à la création des documents nécessaires aux études ainsi que les procédures nécessaires au fonctionnement de ces dernières.

Etudes de phases I, II et III - DM et Médicament.



Mes compétences :

dynamique

Organisé

RIGOUREUX