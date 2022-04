Guillaume Duchemin, 29 ans, marié.



- Travail chez Areva NC La Hague depuis 2009

en poste de Technicien et ponctuellement de Superviseur (35 h/semaines)

- Educateur Sportif depuis 2008 (4h/semaines)

- Gendarme Reserviste depuis 2015 (Sur convocation)



En reconversion pour cause de manque d'épanouissement professionnel et personnel (depuis Juin 2018).



- Aimerai travailler dans un milieu avec un contact humain omniprésents.

- S'adapte facilement à de nouveau milieu.

- En recherche de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

Fibre sociale

Secourisme

Aisance relationelle

Animation de groupes

Coaching sportif

Courageux

Polyvalent