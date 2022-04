Guillaume DUEYMES

Ma formation universitaire est essentiellement axée sur la physique, appliquée et théorique. Pour ensuite allier mes connaissances et mes centres d'intérets, j'ai réalisé sur toulouse une Maitrise et un Diplome d'Études Avancées en météorologie (sur le site de Météo France à Toulouse), océanographie et surfaces continentales. Une fois terminé ces études de recherche, j'ai décidé de m'expatrier au Québec pour réaliser, depuis septembre 2006, un Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées en Météorologie au sein de l'Université du Québec à Montréal.

Pour valider ce dernier diplome (professionnel), je consacrerai lors de cet été 2007 mon temps à réaliser une étude entrant dans le cadre de l'année polaire. Mon travail consiste à modéliser, via le modèle à aire limité NARCM, l'acidification des noyaux glaçogènes au dessus de l'arctique...

Une fois terminé cet étude, soit en septembre 2007, je serai à la recherche d'un poste sur Montréal. Ne souhaitant pas quitter le Québec (je suis en attente de résidence permanente) et donc m'y installer, je recherche un emploi touchant les sciences de l'Atmosphère: prévisionisme, bureau d'étude (traitement de l'air, éolienne...), consultant en climatologie et/ou météorologie...



Mes compétences :

Climatologie

Energie

Energie éolienne

Éolien

Météorologie

Prévision

Traitement de l'air