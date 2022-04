Guillaume DUEZ

Je suis actuellement en cinquième année à l’école d’expertise informatique Epitech, à Lille. L’enseignement, d’une durée de 3 à 5 ans, est basé sur la méthode Projet. Cela nous permet d’acquérir de la polyvalence et un bon esprit d’adaptation. Dans le programme éducatif, il est prévu des stages d’entreprises lors de la 1ère, 3ème et 5ème année de même que des alternances durant la 3ème et la 5ème. Aussi, je cherche une alternance dans votre entreprise d’une durée de six mois entre septembre et février.

Ayant acquis, au cours de mon cursus une multitude de compétence et de langages comme l’objective c, le C++, le C, le PHP, l’Html5 et le java ainsi que des langages de base de données comme le SQL, je pense avoir les compétences requises pour votre offre d’emploi. Mon point fort est la rigueur et l’indépendance, je pourrais rapidement être autonome.



En tant que passionné d’informatique visant à devenir expert dans mon domaine, j’aimerais participer aux nombreux projets et missions de votre entreprise. Je suis convaincu que mon dynamisme et ma soif d’apprendre seront à la base de collaboration fructueuse pour chacun.

Je reste à votre disposition pour un entretien qui vous montrera, j’en suis sûr, l’étendue de ma motivation.



Mes compétences :

Java

PHP 5

C#

MySQL

C

JQuery

Apple iOS

HTML 5

C++