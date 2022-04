Guillaume DUGAST

"Fort de 10 ans d'expérience dans le domaine de la machines spéciale, particulièrement dans le conditionnement de liquide et semi-liquide, ACE Solutions est en mesure de vous fournir tout type de prestations pour vous accompagner dans l'optimisation et la modernisation de votre outil de production.





Les technologies et les produits étant en constante évolution vos matériels deviennent très vite obsolètes et vous vous posez de nouvelles questions pour optimisé votre outils de production, ne chercher plus, grâce à la diversité des compétence de notre équipe, nous mettons tout en oeuvre pour trouver des réponses à vos questions en collaboration avec votre équipe.





Nos activités



prestations de service en bureau d'études mécanique et automatismes



conception et réalisation de machines spéciales automatique ou semi automatique



Mise aux normes de sécurité d'équipements existants ( EN ISO 13849-1)



modification, rétrofit de machines de conditionnement et d'emballage



Integration de ligne complete



maintenance d’équipement



réalisation de machine de contrôle



Intégration de systèmes de visions





Notre savoir faire



Études CAO 3D



programmation d'automates (B&R, Omron, Siemens, Rockwell, Telemecanique.... )



programmation d'axe en interpolation d’axes ou en simple positionnement



réalisation d’interface opérateur



optimisation des temps de changement de format



integration de VISION (omron, Cognex, Keyence....)



Machine linéaire, rotative continue, alternative...."





Mes compétences :

Mécatronique

HMI

Proface

Automation

Cosmétique

IHM

Vision industrielle

Automatisme

Parfum

ATEX

Rédaction offres techniques