Guillaume DUHAMEL

Après de multiple expériences dans le commerce pour rentrer dans la vie active, j'ai posé mes valises dans le secteur bancaires pendant quelques années où j'ai intégré le secrétariat général, où comment mettre à profit mes capacités commerciales et en utilisant mon bagage technique.Faire fonctionner les agences en mettant en service les installations utiles aux fonctionnement de celles-ci ( réseau, parc informatique,contrôle d’accès,téléphonie etc.) mais aussi gestion commerciale avec les fournisseurs toujours utiles pour le fonctionnement ( consommables divers, imprimerie etc.)



Fort de cette expérience j'ai intégré SNCF, dans les Services Telecom et Informatique de la région Parisienne ( Rive Gauche ) en tant qu'agent technique en 2005.

Depuis le voyage continu sur la ligne C. Je suis le Responsable Technique du secteur Ligne C Intramuros.



Le parcours TRGVMI de L'ESTI UP STI LC se compose de 10 Agents. il a à sa charge l'ensemble des installations Telecom de la ligne C Intramuros et au delà.

Les 18 gares que nous entretenons sont découpés en 3 secteurs géographique : le Tronc commun, la VMI et la TRG.



De la maintenance Préventive, en passant par la maintenance corrective , la réalisation de certains travaux et suivis de chantiers nous permettent d'accompagner nos clients et collègues au quotidien.



​Les installations Telecoms à notre charge participent à la sécurité ( alarmage et contrôle d'accès, vidéosurveillance ) la régularité et la sécurité des circulations ( circuits régulations , circuits d'alarme , asservissements, TC/TK etc. )



Nous maintenons également les installations de nos clients Transilien, utiles à l'information voyageurs tel que la Sonorisation en gare, l'Infogare , les Ecrans Météo Traffic ( intermodalité ) sans oublier les installations réseau liées à la vente et à la bureautique de nos collègues et clients.



Il y a vraiment un grand champ d'activité et je ne peux tout citer. Mais cette diversité participe à l'intérêt de mon métier, et est stimulante. La mise en place de Process, de dialogue, et de management humain rend attractif mes fonctions actuelles.



Le voyage continu et je reste ouvert à toutes les perspectives qui pourrait s'ouvrir devant la montée en puissance de la technologie dans le monde d'aujourd'hui.