Guillaume DUIGOU

Ingénieur de formation j'ai recu une formation polyvalente avec une spécialisation en micro electronique.

Cette polyvalence m'a permis de m'orienter vers les métiers de l'informatique et d'obtenir une première expérience significative.



Je travaille aujourd'ui au sein d'une entreprise de services en informatique dans laquelle je suis en charge de developper une activité en developpant des relations commerciales pour étoffer un portefeuille clients. Je suis indépendant et m'occupe des relations avec les clients aussi bien qu'avec les fournisseurs.

Je propose également mes compétences pour developper des applicatioins et des sites web pour mes clients.



Mes compétences :

SonicWALL

Cloud computing

Virtualisation

Sophos

Microsoft

Veeam

VMware