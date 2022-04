Guillaume DUMAS

Titulaire du BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social), obtenu en juin dernier, ce diplôme est axé sur la partie administrative du secteur social (agent d’accueil ; gestion des dossiers…).



J’ai déjà de l’expérience dans l’accueil physique et téléphonique ainsi que dans l’administratif grâce à mes deux stages (un en mutuelle de 6 semaines et l’autre en EHPAD de 7 semaines). J’ai alors été en charge de l’accueil ainsi que de la mise à jour des dossiers de résidents ou d’adhérents selon le lieu de stage.



Ayant le sens du contact et appréciant le travail d’équipe je pourrais vite m’adapter et m’intégrer au fonctionnement de votre structure.