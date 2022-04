Guillaume DUMONTOIS

Jeune diplôme d'un Master en "Transport et Logistique Internationale", je souhaite développer mes connaissances et compétences en gestion des flux logistiques. Je peux répondre à vos besoins d'optimisation de la supply chain (douane, transport routier, sécurisation des procédés et bases de données), vous transmettre mes capacités d'audit logistique et cogérer les transports de marchandises nécessaires à votre activité.



Je recherche pricipalement des missions courtes (6 mois à 2 ans) en logistique, en Indre-et-Loire, au sein d'une petite structure (PME, TPE, start-up). La qualité de nos échanges fera toute la différence.



Mes compétences :

Bases de données

Dessin industriel

Gestion de production

Transport

Ordonnancement

Procurement

Gestion des stocks et approvisionnement

Continuous Improvement

Project Management

MS Excel VBA

SAP