Guillaume DUPLESSIS

J'ai occupé pendant plus de deux ans le poste d'ingénieur thermicien-chargé d'affaires au sein d'un bureau d'études thermiques et conseil en maîtrise de l'énergie dans le bâtiment.



Mes activités consistaient à :

- réaliser des études RT2012 pour maisons individuelles et logements collectifs,

- dimensionner des systèmes CVC - plans de conception, dimensionnement, équilibrage,

- assister la maîtrise d'oeuvre sur la réalisation/exécution des ouvrages,

- développer l'activité de l'entreprise (développement site web, démarchages nouveaux projets),

- réalisation d'audits énergétiques avec analyse du temps de retour sur investissement,

- conseils en amélioration de performance énergétique et en rénovation thermique,

- accompagner les clients dans leur démarche d'économie d'énergie, recherche d'aides financières et fiscales,

- gérer mon porte-feuille client (100k€ annuel).



Spécialisé dans l'efficacité et l'optimisation énergétique des bâtiments, je suis actuellement à la recherche de nouvelles perspectives. Je souhaite ainsi idéalement participer à l'amélioration énergétique tout en prenant en compte l'aspect environnemental. Mes formations et mes différentes expériences, notamment à l'étranger, me permettent de m'adapter facilement et d'être ainsi rapidement opérationnel.



Mes compétences :

Thermique du bâtiment

CAO/DAO

Simulation thermique dynamique

Transfert thermique

RT 2012

Réseaux fluides

Élaboration des DCE

Dimensionnement réseaux énergétiques

HQE et QEB

Rédaction des pièces-écrites (CCTP & DPGF)

Audits énergétiques